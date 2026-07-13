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«Не считаю, что наши спортсмены деградируют». Тарасова — о словах Плющенко

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.

Тарасова прокомментировала слова Плющенко о деградации россиян
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«Слова Плющенко о деградации российских фигуристов? Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными. Продолжаю так считать и сейчас. Понимаю, что нашим спортсменам и тренерам это даётся только нечеловеческими усилиями. Отстранение — большая гадость по отношению к нам. Всем очевидно, что оно нанесло большой вред целому поколению российского фигурного катания. Несмотря на это, я не считаю, что сейчас наши спортсмены деградируют. Мы продолжаем заниматься тем, что хорошо умеем», — приводит слова Тарасовой Sport24.
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