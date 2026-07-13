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Ирина Костылева рассказала, как её дочь отреагировала на международный допуск

Чемпионат.com

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, как её дочь отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян в нейтральном статусе.

Костылева рассказала, как ее дочь отреагировала на международный допуск
© Чемпионат

— Совсем недавно мы все узнали радостную новость, что нас наконец-то допустили до международной арены. Вы как сами отреагировали? И как Лена отреагировала?

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— Я — спокойно. Только немного расстроилась, что в нейтральном статусе, без флага и гимна, но ничего. Лена тоже отреагировала спокойно. Совсем скоро будут контрольные прокаты, мы к ним готовимся и надеемся, что сможем отобраться на международку.

Она у нас уникальная спортсменка, я в неё верю. Она способна раскатать коньки после заточки за 15 минут, никто так не может, кроме неё. Евгений Викторович один раз сказал фразу, которая характеризует Лену как спортсмена: «Костылева — это Олимпиада, это бойцовский характер».

— А у вас лично какие ожидания от международного грядущего сезона?

— Вы знаете, я давно привыкла ничего не загадывать в фигурном катании. Я отбрасываю от себя эти мысли. Единственное, что я Лене сказала: если не получится в этом сезоне выступить на международных стартах, то мы поедем на море и будем там тренироваться. С утра — лёд, а вечером будем купаться и отдыхать, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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