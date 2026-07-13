Мать Костылевой рассказала, как боролась с «черной магией»

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала о переживаниях во время соревнований дочери.

— Вы же на соревнованиях тоже переживаете? Вы как сами себя успокаиваете?

— Несколько раз у меня было волнение страшное. Я считаю, что оно шло извне, от человека, который сидел рядом, это чёрная магия. Я клянусь: на прыжковом турнире передо мной ровно на один ряд сидел мужчина в сером пальто, у него был чёрный кулёк с чем-то. Я когда это заметила, села прямо перед ним и потихоньку начала читать молитву, говорить: «Господи, помоги моей девочке». Таким образом я себя успокоила. Лена выступила, он поднялся и ушёл.

— Последний сезон Лены можно же назвать в целом удачным? Как вы реагировали на её победы на главных стартах? Какие слова ей говорили, когда узнавали, что она первая?

— Я кричала от радости, когда понимала, что уже всё. Когда она выходила со льда, оставалось только обнять и поцеловать, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.