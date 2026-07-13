Тарасова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова не согласилась с Плющенко. «Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными. Продолжаю так считать и сейчас. Понимаю, что нашим спортсменам и тренерам это дается только нечеловеческими усилиями», — заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что отстранение нанесло большой вред целому поколению российского фигурного катания, однако оно не привело к деградации.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.