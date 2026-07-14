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Фигуристка Рубцова неудачно исполнила сальто и упала головой на тротуар

Газета.Ruиещё 2

Российская фигуристка Любовь Рубцова неудачно исполнила сальто назад. Соответствующее видео она опубликовала в своих социальных сетях.

Российская фигуристка рухнула головой на тротуар
© Global Look Press

17-летняя ученица Евгения Плющенко во время прыжка на уличном тротуаре не смогла правильно сгруппироваться и рухнула головой на плитку, после чего несколько секунд лежала на земле. На этих кадрах запись была закончена.

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На фон видео она вставила песню Тимати «Сколько стоит любовь», где звучат слова «Передай привет, у виска пистолет, еще пару минут — и меня больше нет». Сама фигуристка подписала публикацию словами «Немного запуталась в кофте» и добавила смеющийся смайлик.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

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