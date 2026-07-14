Российская фигуристка рухнула головой на тротуар

Российская фигуристка Любовь Рубцова неудачно исполнила сальто назад. Соответствующее видео она опубликовала в своих социальных сетях.

17-летняя ученица Евгения Плющенко во время прыжка на уличном тротуаре не смогла правильно сгруппироваться и рухнула головой на плитку, после чего несколько секунд лежала на земле. На этих кадрах запись была закончена.

На фон видео она вставила песню Тимати «Сколько стоит любовь», где звучат слова «Передай привет, у виска пистолет, еще пару минут — и меня больше нет». Сама фигуристка подписала публикацию словами «Немного запуталась в кофте» и добавила смеющийся смайлик.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.