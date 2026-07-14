Фигурист Плющенко готов принять участие в «Интервидении»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов принять участие в музыкальном конкурсе «Интервидение».
«Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе „Интервидение“. Но я готов помочь», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».
В 2008-м году фигурист вместе с венгерским скрипачом Эдвином Мартоном принял участие в номере певица Димы Билана, который выступил на «Евровидении» с песней «Believe». Тогда представители России стали победителями, набрав 272 балла.
Международный конкурс «Интервидение» возобновился в 2025-м году после длительной паузы. Музыкальное шоу прошло в Москве на площадке Live Arena, а победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.
Ямаль о полуфинале с Францией: «Самый важный матч в моей жизни. Вы говорите, что я не в лучшей форме, так что не стоит от меня ничего ожидать»
Де ла Фуэнте близка фраза Дель Боске об Испании как «романтиках футбола»: «Я романтичен, мне нравится Хулио Иглесиас. Мы не уклоняемся от ответственности, но также наслаждаемся игрой»
Тимощук о Дугласе на ЧМ: «Одно из открытий Бразилии — настолько уверенно смотрелся. Теперь все понимают, что в «Зените» высококлассные футболисты»