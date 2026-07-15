Французский хореограф рассказал о постановке программы для Угожаева

Амодио о программе для Угожаева: «Думаю, это одно из лучших моих творений. Идею я долго вынашивал и рад, что ее получается реализовать с Колей»
Французский хореограф Флоран Амодио рассказал о постановке программы для Николая Угожаева.
«Я не встречался с Николаем раньше, но конечно, я знаю, кто он. У него уже были прекрасные выступления, и он один из лучших в России. Мы с ним много говорили, как еще сильнее прокачать его навыки. Он обладает хорошей энергетикой, умениями, и я хотел бы дать этому правильный выход, чтоб он стал лидером. У меня давно была идея с музыкой – это смесь классической музыки и современной. Очень много молодых людей такое тоже слушают. Поэтому мне хотелось, чтобы в этой программе Коля как бы представлял собой современное, но при этом имел и классическую составляющую, где бы он в полной мере показывал всем свои прекрасные навыки катания. С Колей было легко работать, он быстро все схватывает. Мы занимались пока неделю, но многое ему еще предстоит сделать. Тем не менее, я в полнейшем восторге и от нашего с Николаем взаимопонимания, и от нашей задумки, в целом. Эта программа – сочетание танца и катания на льду. Она полна переходов. Думаю, это одно из лучших моих творений. А я уже сделал много программ, ведь я стал тренером 10 лет назад. Идею этой программы я долго вынашивал и рад, что ее получается реализовать с Колей. Не мое дело называть свою работу шедевром – посмотрим, что скажут люди, но я очень горд тем, что Николай может представить ее под эту музыку, поэтому, да, увидим, что будет», – сказал Амодио.
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