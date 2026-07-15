Хореограф Амодио ответил на вопрос о сомнениях перед поездкой в Россию

Чемпион Европы по фигурному катанию (2011), а ныне хореограф Флоран Амодио рассказал о сомнениях перед тем, как отправиться в Россию для участия в тренировочных сборах штаба Александра Волкова в Подмосковье.

«Да, безусловно, сейчас сложные времена, но, как я сказал, в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья. И потом, понимаете, мы — тренеры. Наша работа — помогать детям. Поэтому мне не столь важно, о какой стране идёт речь. Мы говорим о детях. Они просто хотят заниматься фигурным катанием, хотят тренироваться — и всё. Остальное мне не важно. Это дети. Если детям нужна моя помощь, я, конечно же, приеду и буду помогать", — приводит слова Амодио пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКРФ).

Ранее стало известно, что французский хореограф поставил программу чемпиону России по прыжкам — 2025 Николаю Угожаеву.