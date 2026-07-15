Синицына раскрыла, почему ушла к Плющенко от своего многолетнего тренера

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала в интервью «Газете.Ru», почему решила уйти от своего многолетнего тренера Светланы Пановой в академию Евгения Плющенко.

«Комфортная, привычная обстановка ввела меня в такое состояние, что я уже сама не знала, чего хотела, — призналась Синицына. — Я не видела перед собой никакой цели. Приходила на тренировки, каталась, но без какого-либо понимания, зачем я это делаю. Думаю, это и привело к моему спаду. С каждым новым витком этих неудач ты загоняешь себя все глубже и глубже в яму, из которой выбираться довольно трудно».

Фигуристка отметила, что после слабого сезона-2024/25 начала работать еще усерднее, но это все равно не привело к хорошим результатам.

«Мы проделали огромную работу, но потом я выходила на старты — и ни к какому успеху это все не приводило. В итоге я поняла, что надо явно что-то менять. Если не посмотреть на эти проблемы с другого угла, избавиться от них вряд ли получится», — сказала Синицына.

О переходе 21-летней фигуристки в академию «Ангелы Плющенко» стало известно в мае 2026 года. До этого она с детства тренировалась в школе «Снежные барсы» под руководством Светланы Пановой.