Тарасова жестко раскритиковала депутата Милонова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала безобразными слова депутата Виталия Милонова в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передает РИА Новости.

«У Милонова должны быть задачи, связанные с проблемой в нашей стране. Но, видимо, у него много свободного времени. Поэтому он решил заняться Женей. У Жени сын, и они отдают его туда, где ему будет легче выйти на различные чемпионаты — вот и все. Совершенно безобразные слова позволяют себе. Вроде бы в Государственной думе должны сидеть тонкие, умные и грамотные люди», — сказала Тарасова.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов», на что Милонов назвал тренера приспособленцем, о котором «брезгливо говорить».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.