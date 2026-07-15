Синицына рассказала, что пробовала перейти к Мишину

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что пробовала перейти к тренеру Алексею Мишину, но он ее не взял.

– Как и в какой момент ты поняла, что «что-то менять» – значит поменять тренера?

– Решение было трудным. Меня воспитали с самого детства, научили всему, что я умею. Не передать словами, что вложили в меня тренеры, я до конца жизни буду им благодарна.

Но этот комфорт и привычка в какой-то момент начали мешать смотреть на вещи рационально. Я осознала, что для того, чтобы как-то переродиться, мне нужен пинок. Необходимо выйти из этой зоны комфорта, ощутить себя значимым. Почувствовать, что это еще не конец, что я смогу сотворить ту версию себя, о которой мечтала.

– Получается, сперва ты ушла от Светланы Пановой? Не имея, по сути, конкретного варианта, куда переходить.

– Да.

– Это редкость. Обычно сразу переходят куда-то конкретно.

– Вообще во второй половине этого сезона я даже выступать не хотела. Начала болеть спина, я в себе разочаровалась... Каталась, можно сказать, для себя, бесцельно. И тут какое-то вдохновение на меня напало – начинаю новую главу, строю новую версию себя.

– Рассматривала еще кого-нибудь, прежде чем окончательно решиться на переход в «Ангелы»?

– Да. Думала над Питером.

– Алексей Мишин.

– Верно. Обращалась к Алексею Николаевичу, но он подумал и в итоге не решился. Возможно, не захотел брать излишнюю ответственность. С девочками в этом плане гораздо сложнее, чем с мальчиками. С другими специалистами в Питере тоже связывалась, но там группы уже были набраны. В итоге сперва я ушла от своих тренеров, а затем уже окончательно решилась перейти к Евгению Викторовичу, – сказала Синицына.