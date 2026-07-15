Российские юниоры, вступающие в парном катании, получили одну квоту на ЭГП в Польше

Российские фигуристы-юниоры, соревнующиеся среди спортивных пар, получили одну квоту на этап Гран-при, который пройдёт в польском Гданьске с 8 по 10 октября. Об этом свидетельствует официальный документ, опубликованный на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Спортсмены, выступающие в одиночном катании и танцах на льду, не получили квот на соревнования в этом городе.

Несмотря на выделенную россиянам квоту, участие фигуристов в этапе Гран-при в Гданьске может оказаться под вопросом из-за осложнённых визовых отношений между российской и польской сторонами.

Ранее фигуристы-юниоры из России получили квоты на участие в этапах Гран-при в Анкаре, Турция, Бангкоке, Таиланд, Сиане, Китай.