Российские юниоры, вступающие в парном катании, получили одну квоту на ЭГП в Польше
Российские фигуристы-юниоры, соревнующиеся среди спортивных пар, получили одну квоту на этап Гран-при, который пройдёт в польском Гданьске с 8 по 10 октября. Об этом свидетельствует официальный документ, опубликованный на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Спортсмены, выступающие в одиночном катании и танцах на льду, не получили квот на соревнования в этом городе.
Несмотря на выделенную россиянам квоту, участие фигуристов в этапе Гран-при в Гданьске может оказаться под вопросом из-за осложнённых визовых отношений между российской и польской сторонами.
Ранее фигуристы-юниоры из России получили квоты на участие в этапах Гран-при в Анкаре, Турция, Бангкоке, Таиланд, Сиане, Китай.
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