Пятерым российским фигуристам присвоили нейтральный статус

Пять российских фигуристов получили нейтральный статус
Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.
Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании:
Ранее, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики. Фигуристы были отстранены от турниров с апреля 2022 года. На Олимпиаде в Милане в фигурном катании выступали только два российских фигуриста: Аделия Петросян и Пётр Гуменник.
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