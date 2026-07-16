$77.9688.91

Пять российских фигуристов получили нейтральный статус

Чемпионат.comиещё 17

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пятерым российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.

Пятерым российским фигуристам присвоили нейтральный статус
© Чемпионат

Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании:

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Ранее, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики. Фигуристы были отстранены от турниров с апреля 2022 года. На Олимпиаде в Милане в фигурном катании выступали только два российских фигуриста: Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости