РУСАДА почти в два раза сократило проверки фигуристов на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые полгода 2026 года проверило на допинг 37 фигуристов, что на 30 меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Из 37 фигуристов пять человек в текущем году были проверены на допинг по два раза. Это Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Никита Сарновский и Анастасия Мишина. Остальные 32 фигуриста по разу прошли тестирование. В июне Российское антидопинговое агентство не проверяло на допинг фигуристов.

С января по июнь 2025 года РУСАДА протестировало 67 отечественных фигуристов. Чаще других (три раза) тогда проверялся на допинг бронзовый призер Олимпиады-2022 и чемпион Европы Марк Кондратюк.