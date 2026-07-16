ISU присвоил нейтральный статус еще трем фигуристам

Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус ещё трём российским фигуристов. Теперь в общей сложности им обладают восемь отечественных спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили:

Маргарита Базылюк.

Артём Петров. Выступает в паре с Таисией Щербининой.

Виктория Двинина. Катается в паре с Виктором Потаповым.

Ранее стало известно о получении нейтрального статуса Аделией Петросян, Алисой Двоеглазовой Анной Фроловой, Алиной Горбачёвой и Григорием Фёдоровым.

Отечественные фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с апреля 2022 года. 30 июня Международный союз конькобежцев допустил россиян до турниров в нейтральном статусе.