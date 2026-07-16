Губерниев высказался о выдаче нейтрального статуса российским фигуристам

«Допустили, и слава богу». Губерниев — о выдаче нейтрального статуса российским фигуристам
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил сдержанный оптимизм в связи с решением Международного союза конькобежцев (ISU) выдать нейтральный статус восьми российским фигуристам.
В июне ISU допустил российских и белорусских спортсменов до индивидуальных и командных соревнований с сезона‑2026/27 без национальной символики. На данный момент на сайте организации нейтральный статус указан у одиночников Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Анны Фроловой, Алисы Двоеглазовой, Маргариты Базылюк и Григория Федорова, а также у выступающих в парном катании Виктории Двининой и Артема Петрова.
— Присвоили нейтральные статусы, значит, будут выступать. Ура! Ждем сезон.
— Насколько для вас ожидаемым стало решение ISU?
— Сейчас ничего нельзя ожидать. Спортсмены будут выступать, а мы будем следить и желать им всяческих удач. Допустили, и слава богу, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Первые две команды рейтинга ФИФА впервые в истории сыграют в матче ЧМ – Аргентина и Испания встретятся в финале
Мостовой о поражении Англии: «Мне непонятна критика Тухеля. На поле играют футболисты, а не Томас. Да, он принял решение перейти на 5 защитников, но исполнитель же не он»
«Только Аргентина заставила меня заплакать, таких эмоций не дарит никто на этом ЧМ. Как можно не любить эту страну и команду? Они живут ради футбола». Французский журналист Риоло об аргентинцах