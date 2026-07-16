Губерниев высказался о выдаче нейтрального статуса российским фигуристам

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил сдержанный оптимизм в связи с решением Международного союза конькобежцев (ISU) выдать нейтральный статус восьми российским фигуристам.

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В июне ISU допустил российских и белорусских спортсменов до индивидуальных и командных соревнований с сезона‑2026/27 без национальной символики. На данный момент на сайте организации нейтральный статус указан у одиночников Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Анны Фроловой, Алисы Двоеглазовой, Маргариты Базылюк и Григория Федорова, а также у выступающих в парном катании Виктории Двининой и Артема Петрова.

— Присвоили нейтральные статусы, значит, будут выступать. Ура! Ждем сезон.

— Насколько для вас ожидаемым стало решение ISU?

— Сейчас ничего нельзя ожидать. Спортсмены будут выступать, а мы будем следить и желать им всяческих удач. Допустили, и слава богу, — сказал Губерниев «Матч ТВ».