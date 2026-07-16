Тарасова: никакого оптимизма у меня нет

«Последующего оптимизма нет». Тарасова — о получении нейтрального статуса фигуристами
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о присвоении Международным союзом конькобежцев (ISU) нейтрального статуса восьми отечественным спортсменам.
«Никакого последующего оптимизма у меня нет. Как он может быть после 4,5 лет сидения дома? Не надо благодарить тут ISU. Понятно, что они нас допустят, но уже в августе начинаются соревнования, юниоры будут кататься. А мы только заявки подаём», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
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Ранее стало известно, что ISU выдал нейтральный статус Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачёвой, Маргарите Базылюк, Григорию Фёдорову, Виктории Двининой и Артёму Петрову.
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