Роднина высказалась возвращении Валиевой и Трусовой на мировые турниры

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «Матч ТВ» ответила на вопрос о возможном возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой на международные соревнования.

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В июне ISU допустил российских и белорусских спортсменов до индивидуальных и командных соревнований с сезона‑2026/27 без национальной символики. На данный момент на сайте ISU нейтральный статус указан у одиночников Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Анны Фроловой, Алисы Двоеглазовой, Маргариты Базылюк и Григория Федорова, а также у выступающих в парном катании Виктории Двининой и Артема Петрова.

— Будут ли Валиева и Трусова конкурентоспособны на международном уровне, если им удастся получить нейтральный статус?

— Давайте посмотрим. Последний раз мы их видели на Олимпийских играх. Четыре года на международном уровне мы их не видели. А эти девушки в этот период особо не выступали. Александра была беременна, потом рожала ребенка, потом занималась воспитанием. А Камила была дисквалифицирована. Сравнить невозможно, — сказала Роднина «Матч ТВ».

В августе 2025 года в семье фигуристов Александры и Макара Игнатовых родился сын, а уже в январе 21‑летняя Игнатова объявила возвращении в спорт под руководством Этери Тутберидзе.

20‑летняя Валиева ранее отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в ноябре 2025 года спортсменка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской.