В Госдуме удивились из-за запроса Плющенко на грант в размере 24 млн рублей

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал запрос школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей для ледового шоу.
Его слова приводит «Советский спорт».
«Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы, но он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно», — сказал депутат.
Свищев призвал тщательно изучить данный вопрос, прежде чем решать судьбу гранта.
По данным Baza, академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить «патриотическое» ледовое шоу с акцентом на «духовно-нравственных ценностях».
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1 июля Международный союз конькобежцев разрешил Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. По его словам, переход под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».
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