Депутат Милонов назвал Плющенко бесстыжим

Депутат Милонов: «Плющенко – бесстыжий, высасывает деньги из бюджета. Ничего не надо давать этому человеку»
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал бесстыжим двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после его запроса на грант в размере 24,1 млн рублей.
Ранее академия «Ангелы Плющенко» подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на соответствующую сумму – для проведения ледового шоу «Снежная королева».
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«Плющенко – бесстыжий. Главное, чтобы ему этот грант не дали. Человек просто измазал нечистотами светлое имя российских спортсменов, когда назвал фигурное катание деградирующим. Сам отправил своего сына соревноваться за иностранцев (13-летний фигурист Александр Плющенко ранее перешел в сборную Азербайджана – Спортс’’). Ничего не надо давать этому человеку. Если он так недоволен, то может подать грант на тех территориях, которые по его точке зрения не являются деградирующими. Плющенко – это один из известных людей в спорте. Если он говорит, что спорт деградирует, то это прежде всего относится к нему самому. А он что делает – гранты получает? Высасывает деньги из бюджета. Нет, найдем более достойных – настоящих и честных патриотов», – заявил Милонов.
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