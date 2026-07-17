Тутберидзе: Трусова, уходя, не испортила с нами отношения
Российский тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko высказалась о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) к ней в группу, отметив, что они сохранили прекрасные отношения.
«Однозначно есть те спортсмены, которых не возьму обратно. Вопрос в том, как уходят и какие взаимоотношения оставляют. Я не могу сказать пока, что возвращение Саши Трусовой можно назвать громким. <...> Это один из вообще немногих спортсменов, который, уходя, не испортил с нами отношения. Я чувствую и любовь, и уважение», — сказала она.
Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.
22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.
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