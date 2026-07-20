Лакерник рассказал о тренировочном сборе в Пекине под руководством Тутберидзе

Лакерник о сборе в Пекине под руководством Тутберидзе: «Его цель – обучение спортсменов с помощью современных методов тренировок»
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник рассказал о сборе Global Skating Academy в Пекине.
Тренерский состав сбора возглавила Этери Тутберидзе, также в работе участвовали Сергей Дудаков и София Евдокимова.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«В этот раз сбор в Пекине собрал около 30 участников. Его цель – обучение спортсменов с помощью современных методов тренировок. Это поможет как фигуристам, так и их тренерам правильно выстроить дальнейший вектор работы. Сбор был организован на высоком уровне и прошел успешно. На будущий сезон как клуб ставим перед собой задачу проведения тренировочных интенсивов в комплексе с интерклаб-соревнованиями. Такой подход дает возможность более эффективно прогрессировать юным фигуристам», – сказал Лакерник.
Спортс: главные новости
Инфантино пришел в раздевалку Испании и вручил игрокам чемпионские перстни. ФИФА продаст почти 2000 таких – по 148 тысяч долларов
Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Поздравляю Инфантино и ФИФА с великолепной организацией ЧМ-2026. В 2030-м увидимся дома с мечтой о турнире с 64 командами»
У Аргентины 25 фолов в матче с Испанией. Это рекорд с финала ЧМ-2022, когда южноамериканцы 26 раз нарушили правила против Франции