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Лакерник о сборе в Пекине под руководством Тутберидзе: «Его цель – обучение спортсменов с помощью современных методов тренировок»

Sports.ru

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник рассказал о сборе Global Skating Academy в Пекине.

Лакерник рассказал о тренировочном сборе в Пекине под руководством Тутберидзе
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Тренерский состав сбора возглавила Этери Тутберидзе, также в работе участвовали Сергей Дудаков и София Евдокимова.

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«В этот раз сбор в Пекине собрал около 30 участников. Его цель – обучение спортсменов с помощью современных методов тренировок. Это поможет как фигуристам, так и их тренерам правильно выстроить дальнейший вектор работы. Сбор был организован на высоком уровне и прошел успешно. На будущий сезон как клуб ставим перед собой задачу проведения тренировочных интенсивов в комплексе с интерклаб-соревнованиями. Такой подход дает возможность более эффективно прогрессировать юным фигуристам», – сказал Лакерник.
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