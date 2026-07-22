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Костылева, Дзепка, Лазарев и ещё 10 российских юниоров получили нейтральный статус ISU

Чемпионат.comиещё 10

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях ещё 13 российским юниорам. В их числе Елена Костылева, Лев Лазарев, София Дзепка и Арсений Федотов.

ISU присвоил нейтральный статус еще 13 российским юниорам
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Нейтральный статус получили:

ЧМ-2026
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  • Артём Валов и Мария Фефелова;
  • Виктория Стрельцова;
  • Полина Сажина и Алексей Белкин;
  • Елена Костылева;
  • Дарья Дрожжина и Иван Тельнов;
  • Полина Шешелева и Егор Карнаухов;
  • Лев Лазарев;
  • Арсений Федотов;
  • София Дзепка.

Ранее стало известно о получении нейтрального статуса Аделией Петросян, Анной Фроловой, Алиной Горбачёвой, Григорием Фёдоровым, Викторией Двининой, Артёмом Петровым, Маргаритой Базылюк и Алисой Двоеглазовой.

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