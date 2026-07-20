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Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе

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Фигуристка Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе.

Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе
© Sports.ru

Об этом Петросян сообщила в соцсети.

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«Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу] и Сергею Викторовичу [Дудакову] за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо», – написала фигуристка.

Под руководством Тутберидзе Петросян принимала участие в Олимпийских играх-2026, где заняла 6-е место.

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