Названа версия ухода Петросян от Тутберидзе

Журналистка Елена Вайцеховская заявила, что фигуристка Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе из-за того, что теперь со специалистом работает Александра Трусова, передает RT.

«Еще в период работы с Плющенко Трусова, по информации людей, близких к руководству Академии, тренировалась большей частью на отдельном льду. Саша вряд ли согласилась бы на возобновление сотрудничества с Тутберидзе, не выторговав эксклюзивных прав», — сказала Вайцеховская.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).