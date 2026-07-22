Губерниев высказался об уходе фигуристки Петросян от Тутберидзе

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что общественности не стоит акцентировать внимание на уходе российской фигуристки Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.

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В понедельник Петросян объявила, что покидает группу Тутберидзе.

— Сможет ли Петросян с новым тренером достойно представлять Россию на международной арене?

— Было бы где представлять, а единица найдется. Это ее выбор. Мы не о том думаем. Это выбор спортсменки и задача, чтобы она получила право выступать на международных стартах, а с кем тренироваться — ее личное дело, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В июле Петросян и еще ряд российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).

Петросян в июне исполнилось 19 лет, в сезоне‑2025/26 она выиграла чемпионат России в одиночном катании и стала шестой на Олимпийских играх в Италии.