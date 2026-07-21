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Анна Щербакова показала фотографии со своей помолвки

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фотографии со своей помолвки с хоккеистом Артёмом Шакировым.

Щербакова показала фотографии со своей помолвки
© РИА Новости

«Этот момент», — подписала снимки Щербакова, добавив эмодзи сердец и кольца.
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Последним профессиональным турниром для Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в активе фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).

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