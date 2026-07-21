Софья Акатьева рассказала, кем из фигуристов вдохновлялась в детстве
Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева рассказала, каким фигуристом вдохновлялась в свои детские годы, отметив, что наблюдала за двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях Юлией Липницкой.
«В детстве, наверное, это были Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Я тогда только перешла в группу, и они тоже катались, готовились к крупным соревнованиям. Для меня это был пример, на который я смотрела прямо на одном льду, одновременно узнавала для себя что-то новое и тренировалась», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Король Испании – игрокам сборной после победы на ЧМ: «Грандиозный триумф, вы одержали доблестную победу и вошли в историю испанского спорта. Поздравляю от всего сердца»
Александр Гришин: «Матч за третье место доставил намного больше удовольствия. В финале ЧМ мы увидели неторопливую игру и какие‑то шахматы»
Эмилиано Мартинес намекнул на уход из сборной Аргентины: «Я мечтал снова выиграть ЧМ и войти в историю. Остается думать, не пора ли отойти в сторону»