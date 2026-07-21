Роднина прокомментировала новость об уходе Петросян от Тутберидзе

Роднина об уходе Петросян от Тутберидзе: «Раздули из мухи слона, а новость абсолютно рядовая»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость об уходе фигуристки Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.
«Не могу назвать уход Петросян чем-то уникальным. Очевидно, что у Тутберидзе всегда девушки конкурировали между собой. У каждого тренера в карьере есть случаи, когда их спортсмены уходят. Ни один этого не избежит. Этери Георгиевна не оказалась исключением. Думаю, такой ажиотаж вокруг Петросян связан с тем, что чемпионат мира по футболу закончился, а тут сразу неожиданная новость. Ровно так же месяц-два назад люди носились вокруг смены гражданства Саши Плющенко. Все раздули из мухи слона, а новость абсолютно рядовая», – сказала Роднина.
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