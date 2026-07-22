Фигуристы Лазарев и Костылева заявлены на этап юниорского Гран-при в Китае

Международный конькобежный союз (ISU) опубликовал заявку на первый этап юниорского Гран-при, который пройдет 20-22 августа в китайском Сиане. В него впервые спустя четыре года изоляции вошли и россияне.

Наши фигуристы получили по одной квоте в каждой дисциплине и выступят в нейтральном статусе. У одиночников в "основе" - Лев Лазарев и Елена Костылева. Запасными заявлены Арсений Федотов, София Дзепка и Виктория Стрельцова. В танцах на льду выступят Артем Валов и Мария Фефелова.

Лазарев - действующий чемпион России среди юниоров и победитель финала Национального Гран-при. Теми же регалиями может похвастаться Костылева. Фигуристов объединяет сложнейший контент, с которым оба будут претендовать в Китае на самые высокие места.

Добавим, что в конце июля пройдут закрытые прокаты, на которых Лазарев и Костылева должны будут подтвердить свое право на поездку в Сиань. В случае форс-мажора Федерация фигурного катания на коньках сможет произвести необходимые замены.