Фигуристы Лазарев и Костылева заявлены на этап юниорского Гран-при в Китае
Международный конькобежный союз (ISU) опубликовал заявку на первый этап юниорского Гран-при, который пройдет 20-22 августа в китайском Сиане. В него впервые спустя четыре года изоляции вошли и россияне.
Наши фигуристы получили по одной квоте в каждой дисциплине и выступят в нейтральном статусе. У одиночников в "основе" - Лев Лазарев и Елена Костылева. Запасными заявлены Арсений Федотов, София Дзепка и Виктория Стрельцова. В танцах на льду выступят Артем Валов и Мария Фефелова.
Лазарев - действующий чемпион России среди юниоров и победитель финала Национального Гран-при. Теми же регалиями может похвастаться Костылева. Фигуристов объединяет сложнейший контент, с которым оба будут претендовать в Китае на самые высокие места.
Добавим, что в конце июля пройдут закрытые прокаты, на которых Лазарев и Костылева должны будут подтвердить свое право на поездку в Сиань. В случае форс-мажора Федерация фигурного катания на коньках сможет произвести необходимые замены.
Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»
Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»
Брейдо о конфликте со Стрелец: «Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я не запрещал высказывать мнение, но считаю это неуважением к футболу»