Ученица Плющенко перешла в сборную Киргизии

Ученица Плющенко фигуристка Саприна перешла в сборную Киргизии
Фигуристка из академии Евгения Плющенко 15-летняя Злата Саприна будет выступать за сборную Киргизии. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Спортсменка заявлена на этап Гран-при ISU среди юниоров, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа, в составе новой национальной команды.
Ранее несколько спортсменов, занимающихся под руководством Плющенко, сменили спортивное гражданство. Среди них Александр Плющенко - младший (Азербайджан), Вероника Жилина (Азербайджан) и Кира Трофимова (Белоруссия).
В сезоне-2025/26 Саприна заняла седьмое место на турнире "На призы академии "Ангелы Плющенко" по первому спортивному разряду, набрав за две программы 131,36 балла.
Ранее ТАСС сообщил, что стала известна заявка сборной России на этап Гран-при среди юниоров в Сиане. В нее вошли 11 спортсменов.
Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»
Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»
Брейдо о конфликте со Стрелец: «Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я не запрещал высказывать мнение, но считаю это неуважением к футболу»