Ученица Плющенко перешла в сборную Киргизии

Фигуристка из академии Евгения Плющенко 15-летняя Злата Саприна будет выступать за сборную Киргизии. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка заявлена на этап Гран-при ISU среди юниоров, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа, в составе новой национальной команды.

Ранее несколько спортсменов, занимающихся под руководством Плющенко, сменили спортивное гражданство. Среди них Александр Плющенко - младший (Азербайджан), Вероника Жилина (Азербайджан) и Кира Трофимова (Белоруссия).

В сезоне-2025/26 Саприна заняла седьмое место на турнире "На призы академии "Ангелы Плющенко" по первому спортивному разряду, набрав за две программы 131,36 балла.

Ранее ТАСС сообщил, что стала известна заявка сборной России на этап Гран-при среди юниоров в Сиане. В нее вошли 11 спортсменов.