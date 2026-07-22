Авербух высказался о гран‑при по фигурному катанию в Китае

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что российские фигуристы‑юниоры займут лидирующие позиции на международной арене.

На этап Гран‑при в Сиане (Китай), который пройдет с 20 по 22 августа, в заявочный лист включены одиночники Лев Лазарев, Арсений Федотов (запасной), Елена Костылева, София Дзепка и Виктория Стрельцова (обе — запасные), а также спортивные пары Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин (запасные) и танцевальные дуэты Мария Фефелева/Артем Валов и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (запасные).

— Насколько ребята будут конкурентоспособны на мировой арене? Смогут ли побороться за победу (на Гран‑при в Китае)?

— Это всё очень приятно слышать. Огромный глоток жизни, воздуха, что наши ребята начинают участвовать в Гран‑при. Все имена заявленных очень сильные, они показали себя на очень хорошем уровне. В этом году я работал с Леной Костылевой. Надеюсь, что она очень ярко себя проявит. Конечно, потенциально она — безусловный фаворит.

Но и Фефелова/Валов — наша танцевальная пара — мне тоже очень понравилась. Мы тоже вместе работали на одном из моих гала‑шоу, они реально покорили меня. Очень высокого уровня пары. Я думаю, что мы тоже вправе ожидать (от них) самых высоких мест, — сказал Авербух «Матч ТВ».