Загитова — единственная, кто остался с Тутберидзе после ОИ. Даже скромная Петросян ушла

Почему большинство спортсменок пошли по другому пути?

Система Этери Тутберидзе много лет оставалась главным конвейером женского одиночного катания. Из её группы выходили олимпийские чемпионки, призёры Игр, чемпионки мира, Европы и России. Но после главных стартов почти все самые заметные ученицы в итоге уходили из её штаба.

На днях на этот отважный шаг решилась и трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане Аделия Петросян. Фигуристка, которую ещё недавно считали главной надеждой группы на будущий олимпийский цикл, сама объявила о расставании с тренерами.

На первый взгляд, это решение выбивается из образа Петросян: она всегда воспринималась как спокойная, закрытая и максимально лояльная ученица. Но если смотреть на историю группы шире, её уход продолжает уже привычную тенденцию. Почти все самые заметные спортсменки Тутберидзе после своих Олимпиад в итоге выбирали другой путь. Единственным исключением остаётся победительница Игр 2018 года Алина Загитова.

От Липницкой до Валиевой: ученицы почти всегда уходили после Олимпиад

Юлия Липницкая

Первой большой олимпийской звездой группы стала Юлия Липницкая. На домашних Играх в Сочи она была одним из символов командного золота России: программа под «Список Шиндлера», огромная популярность и резкий скачок внимания. Но после Олимпиады прежней стабильности уже не было. Позже Липницкая ушла от Тутберидзе к Алексею Урманову, а затем и вовсе завершила карьеру.

Евгения Медведева

После Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане группу покинула Евгения Медведева. До Игр она была главной фигуристкой всего цикла: два титула чемпионки мира, два золота чемпионата Европы, победы в финалах Гран-при. Почти два года Женя не проигрывала никому. Но на Играх в личном турнире Медведева проиграла Загитовой 1,31 балла, взяла серебро. А вскоре после этого переехала в Канаду к Брайану Орсеру.

Александра Игнатова (Трусова)

Трусова уходила от Тутберидзе дважды. Первый раз — в сезоне-2020/2021, когда перешла в академию Евгения Плющенко. Правда, вскоре она вернулась, начала подготовку к Олимпиаде 2022 года в прежнем штабе, выиграла с ним серебро и воплотила свою мечту, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. А сразу после Игр снова покинула группу. В её случае уходы были связаны с необходимостью смены обстановки.

Анна Щербакова

Щербакова не уходила от Тутберидзе сразу после олимпийского золота, но именно Игры 2022 года стали её последним официальным соревнованием. В июне 2024-го стало известно, что она официально прекратила сотрудничество с группой Этери Георгиевны. К тому моменту полноценного возвращения в соревнования от Анны не планировалось, так как она пережила сложные операции, практически не позволяющие ей далее профессионально заниматься спортом, но формально и в этом случае ещё одна олимпийская чемпионка группы пошла отдельным от Тутберидзе путём после главного старта в карьере.

Камила Валиева

Камила Валиева осталась самой тяжёлой постолимпийской историей группы. После Игр в Пекине в 2022 году вокруг неё развернулось огромное дело, связанное с положительной допинг-пробой: дисквалификация, пересмотр результатов командного турнира и запрет тренироваться и выступать на официальных стартах на несколько сезонов. После окончания срока в декабре 2025 года она решила не возвращаться в прежний штаб и двигаться отдельно. В её случае уход был связан не просто с желанием сменить тренера, а с необходимостью заново собирать карьеру после самого сложного периода. Для этого она выбрала группу Светланы Соколовской, тренирующей в академии Татьяны Навки.

Петросян тоже не осталась: Олимпиада в Милане стала точкой перелома

Уход Аделии Петросян от Тутберидзе случился совсем недавно и стал ещё одним звеном неприятной цепочки. Она была главной фигуристкой группы после олимпийского поколения Пекина и на протяжении всего периода отстранения России, выиграла три чемпионата страны подряд, и именно её закономерно выбрали как основную кандидатуру для участия в Олимпиаде 2026 года. Аделия заслуженно поехала в Милан и по итогу заняла там шестое место.

Впоследствии фигуристка появлялась на многочисленных видео штаба, посвящённых тому, что все фигуристы вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Но после этого, неожиданно для всех, Аделия объявила, что покидает своих многолетних тренеров. Фигуристка поблагодарила Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за пройденный путь, программы, победы, опыт и подчеркнула, что решение далось ей очень непросто.

С одной стороны, этот уход отличается от многих прежних. Петросян не объявила нового тренера и не представила готовый план перезапуска карьеры. По данным нескольких СМИ, в межсезонье она восстанавливалась после травмы бедра и не вела полноценную подготовку к новому сезону. Также ей так и не были поставлены программы на предстоящий сезон-2026/2027. Также сообщалось, что Аделия решила сосредоточиться на обучении на балетмейстерском факультете в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где уже успешно завершила обучение на первом курсе.

С другой стороны, складывается ощущение, что главный фон для такого решения — прошедшая Олимпиада в Милане. Петросян ехала туда как сильнейшая российская одиночница последних лет — фактически никто не подвергал этот выбор сомнению. Но шестое место при таком статусе вряд ли могло устроить всех внутри штаба.

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прямо связал решение фигуристки с подготовкой и олимпийским результатом.

«Думаю, что причиной ухода Петросян стали проблема в её подготовке и результат на Олимпиаде. Со своей стороны могу заверить, что тренерский штаб делал максимум возможного в той ситуации, которая была».

Похожую мысль высказала и чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская. Она отметила, что уход Петросян не стал для неё потрясением, потому что по интервью Тутберидзе чувствовалось недовольство результатом Аделии на Играх.

«Думаю, Этери Георгиевна не очень довольна результатами Олимпиады. Наверное, она рассчитывала на более высокое место. Когда она давала интервью, слышалось недовольство. Не я одна это чувствую, думаю, Аделия тоже услышала».

При этом чемпион Европы Сергей Новицкий считает, что связывать всё только с публичными словами Тутберидзе было бы слишком просто. По его мнению, если бы Петросян настолько сильно задело интервью тренера, она могла бы уйти сразу, а не спустя несколько месяцев.

«Да, сейчас вспоминают интервью Этери Георгиевны, когда она заявила, что Аделия якобы не до конца прочувствовала важность момента на Олимпиаде. Но если бы спортсменка осталась настолько задета до глубины души, то, вероятно, сразу бы ушла, а не ждала несколько месяцев».

Татьяна Тарасова, наоборот, назвала ситуацию непонятной именно из-за олимпийского контекста. Россия отправила Петросян на Игры, а уже на следующий сезон фигуристка покинула тренера.

«Для Петросян это плохо. Мы её посылаем на Олимпийские игры, а на следующий год она уходит от тренера. Мне это непонятно», — сказала Тарасова в эксклюзивном комментарии «Чемпионату».

В итоге вокруг ухода Петросян сложилось сразу несколько объяснений: олимпийский результат, травмы, отсутствие программ на сезон, учёба, возможное недовольство внутри штаба и появление новых сильных фигуристок в группе. Но факт остаётся фактом: даже Аделия, которую долго воспринимали как самую спокойную и неконфликтную ученицу, после своей Олимпиады не захотела идти одной дорогой с Тутберидзе.

Загитова осталась исключением: она ушла из спорта, но не от тренера

На этом фоне история Алины Загитовой выглядит ещё более редкой. Девушка тоже прошла через олимпийский стресс, огромную популярность и внутреннюю конкуренцию. После Пхёнчхана она оказалась в очень непростой ситуации: с одной стороны олимпийское золото, с другой — необходимость подтверждать статус на следующих стартах уже без прежнего для соперниц, судей и зрителей эффекта неожиданности. Тем не менее Алина даже тогда не ушла от Тутберидзе.

Более того, после Олимпиады она провела ещё один полноценный сезон и выиграла чемпионат мира — 2019 в Сайтаме, тем самым собрав так называемый «Большой шлем» в фигурном катании. Да ещё и вышла в следующий, в котором добралась до финала Гран-при, где стала лишь шестой. Только после этого Загитова объявила о паузе в карьере. Но и пауза не стала синонимом разрыва со штабом. Даже спустя восемь лет после победы на Играх она всё ещё продолжает появляться в проектах Тутберидзе, выступать в шоу и сохранять постоянную связь с командой.

Именно это отличает её от остальных. Липницкая после Сочи сменила группу, Медведева после Пхёнчхана уехала в Канаду, Трусова после Пекина снова покинула группу, Щербакова позже вообще прекратила общение со всеми тренерами из своей спортивной жизни, Валиева после дисквалификации выбрала путь в другой спортивной школе, Петросян после Милана тоже ушла. Загитова же осталась единственной олимпийской ученицей Тутберидзе, которая после главного старта не стала искать другую систему.

Причина может быть в том, что её спортивная история закрылась максимально результативно. Олимпийское золото, победы на чемпионатах мира, Европы, России, финале Гран-при, а потом переход в шоу, телевидение, учёбу и собственные проекты.

Загитовой не нужно было срочно перезапускать карьеру у другого тренера, искать новые условия или доказывать, что она способна вернуться после провала. Она выиграла все возможные награды в своём спорте, поэтому могла испытывать лишь благодарность к своему тренерскому штабу, а не обиду, неудовлетворённость и разочарование, как некоторые другие её сокомандницы.

У Петросян ситуация совсем другая. Её шестое место в Милане нельзя назвать яркой финальной точкой, которая позволяет спокойно уходить в медиа или шоу. Наоборот, оно оставило ощущение незавершённости. Поэтому её уход сейчас выглядит попыткой понять, можно ли начать новый этап уже без прежнего штаба. С этим по-разному, но в целом справились все главные ученицы Тутберидзе. Получится ли это у Аделии — узнаем совсем скоро.