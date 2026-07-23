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Тренер Соколовская рассказала о первой тренировке Валиевой после дисквалификации

Газета.Ruиещё 2

Тренер Светлана Соколовская вспомнила о первой тренировке фигуристки Камилы Валиевой после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ее слова приводит журнал «Лед».

Тренер Валиевой рассказала о ее первой тренировке после дисквалификации
© РИА Новости
«Не только я, весь наш коллектив, вся «Навка Арена» помнит этот момент. Камила улыбалась, а мы наслаждались ее свободой. <...> Камила — самодостаточный спортсмен, но конкуренция с нашими ребятами в группе ей идет на пользу», — указала она.
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Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Зимой 2026 года стало известно, что Валиева возобновляет карьеру у Соколовской, она прикатила сотрудничество с Этери Тутберидзе.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

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