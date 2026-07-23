Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей популярности в Японии. Ее слова приводит РИА Новости.

Медведева посетила Страну восходящего солнца в рамках гала-концерта Young star Ballet Gala, в котором выступают звезды российского балета. «Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Есть очень много людей, которые знают меня с моих 15 лет, уже более 10 лет следят за моим творчеством. Очень болели за меня на международной арене, и это всегда очень приятно», — отметила спортсменка.

Также Медведева рассказала о том, как ее встретили японские поклонники.

«Я могу пойти в магазин, и мне говорят: "Вы Медо-тян?". "Это Сейлор Мун?". Вчера выложила забавное фото с суши, сделала подпись на японском. Очень много людей написали о том, как они рады видеть меня в Японии. Очень приятно, когда так принимают», — отметила Медведева.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы рассказала, как справлялась с психологическими последствиями поражения на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где она завоевала две серебряные медали. «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, сама справлюсь», — заявила спортсменка.