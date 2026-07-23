Слуцкая и Гончаров рассказали о программах на новый сезон

Призёры этапов Гран-при России, танцевальная пара Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров рассказали, как проходила работа над новыми образами к сезону-2026/2027, отметив, что решили поэкспериментировать с ними в произвольной программе.

– Ваша пара отличается яркими образами и интересными программами. Как проходила работа над новыми танцами?

Гончаров: В новом сезоне мы решили поэкспериментировать с произвольным. Постановка проходила долго и тщательно. Но подробностей мы пока раскрывать не будем.

Слуцкая: А в ритме у нас, соответственно, вальс. Он поставлен в стиле, который близок нашему дуэту. Ждать осталось немного, скоро всё увидите!

— В танцах на льду каждый сезон принято выходить с новыми постановками. Как вы думаете, почему?

Слуцкая: Я думаю, это связано с тем, что в одиночном и парном катании скорее смотрят на техническую составляющую: прыжки, высокие поддержки. А танцы на льду скорее про искусство. Даже, я бы сказала, это некая игра в театр. Поэтому спортсменам в новый сезон интереснее выходить со свежими постановками, в новых образах, – сказали Слуцкая и Гончаров в беседе с Анной Щербаковой специально для для «Чемпионата».