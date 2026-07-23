Евгения Медведева рассказала о жестких методах работы Этери Тутберидзе

Фигуристка Евгения Медведева в интервью поделилась воспоминаниями о работе с тренером Этери Тутберидзе.

© Вечерняя Москва

По словам спортсменки, перед выходом на лед наставница применяла специфические методы для разогрева, в том числе интенсивное растирание ушей и удары по плечам и бедрам.

— За ушки меня Этери Георгиевна терла — у нас же холодно. Перед выходом на лед по плечам била, чтобы согреть. Уши потом у тебя малиновые! Ты встаешь в начальную позу — у тебя бордовые уши! — вспомнила девушка.

Медведева отметила, что это вызывало физический дискомфорт и отвлекало во время ответственных стартов. Также фигуристка прокомментировала свое поражение на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, где она уступила золотую медаль Алине Загитовой.

— Меня спрашивали: «Женя, почему ты разревелась? Это слезы счастья?». Нет, это было какое-то такое опустошение, радости было ноль. Ведь я уже тогда понимала, что, несмотря на то, что откатала чисто, скорее всего, я буду второй. Спортсмены всегда чувствуют, когда проиграли, — сказала Медведева в эфире шоу «БеС Комментариев».

Сама Тутберидзе ранее поделилась мнением о Медведевой. По ее словам, успех фигуристки был основан не на уникальных природных данных, а на высоком уровне трудолюбия.