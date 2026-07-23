Роднина не видит лидера в женском одиночном катании России

Роднина: я просто не понимаю, кто лидер в нашем женском одиночном катании
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что в данный момент не может определить явного лидера в российском женском одиночном катании.
Ее слова приводит Sport24.
«Мы должны отправлять фигуристов на международную арену по результатам внутренних турниров. Мы как раз сможем определить лучших перед главными мировыми соревнованиями. Сейчас я просто не понимаю, кто в нашем женском одиночном катании лидер. В прошлом сезоне им была Петросян, но он уже закончился. Определить лучшую фигуристку можно будет только где-то ближе к осени», — сказала Роднина.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.
Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.
Де ла Фуэнте о поведении аргентинцев после финала ЧМ-2026: «Это недопустимо и неприемлемо для игроков такого калибра. Испанцы сохраняли самообладание, как хорошие спортсмены»
ЧМ-1970 в Мексике – лучший в истории по версии The Athletic. Турнир в России в 2018-м – на 9-м месте, выше ЧМ-2026
Виктор Онопко: «Месси и Марадона рождены с божьим даром, а у Роналду талант работяги, он больше брал за счет физических данных. Между ними выбираю Лионеля»