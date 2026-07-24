Тутберидзе назвала отличие своего шоу от проектов Плющенко, Авербуха и Навки

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз объяснили, почему фигуристы в их ледовых шоу исполняют сложные элементы.

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Об этом они высказались в новом эпизоде сериала «Метод Тутберидзе» на Okko. Выпуск посвящен туру команды Тутберидзе, проходившему в апреле.

«Есть спектакли или просто шоу, которые более театральные, где акцент идет на костюмы, декорации. Все катают какие-то определенные истории – «Ромео и Джульетту», как у Ильи было, «Кармен»... У нас совершенно другой формат шоу. Нельзя расслабиться и кататься в нашем туре, потому что все равно нужно прыгать четверные прыжки. Плюс мы сохраняем форму дольше нашим спортсменам. Так бы они уже били баклуши, а так тебе еще целый месяц надо будет катать соревновательные программы. Больше всего я люблю, когда после постановки номеров начинают жаловаться, что это сложнее, чем их программы, и что они не могут их доехать – не хватает дыхалки. Хотя, кажется, конец сезона и пик формы еще до конца не ушел. Но да, такие номера мы ставим и такой у нас подход», – рассказал Глейхенгауз.

«Мы про спорт. Совмещенный с искусством. Действующих спортсменов мы отвлекать на такие сказки (с упрощенными элементами – Спортс’’) не будем – значит, надо брать спортсменов, которые уже закончили. Но они прекрасно принимают участие у Авербуха, у Плющенко, у Навки. Уже они поглотились в этот бизнес, и этим занимаются. Мне пока этим не хочется заниматься», – сказала Тутберидзе.

Также Тутберидзе ответила на вопрос, переняла ли она какие-либо принципы из зарубежных шоу, в которых ранее выступала лично.