В Госдуме заявили о снижении качества мирового фигурного катания

Журова заявила о снижении качества мирового фигурного катания
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила о снижении качества мирового фигурного катания, передает РИА Новости.
«Деградация в мире произошла и в том числе потому, что изменились правила и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире», — сказала Журова.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.
Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.
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