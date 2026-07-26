«Пришло время для чего-то нового». Илья Малинин анонсировал важное заявление

Американский фигурист Илья Малинин анонсировал важное заявление, которое он сделает завтра, 27 июля.

«Серьёзное объявление. Понедельник, 27 июля. Пришло время для чего-то нового. Конец одного — всегда начало другого», – написал Малинин на своей странице в социальных сетях.

Ожидается, что Малинин объявит темы своих программ на предстоящий соревновательный сезон-2026/2027. Однако стоит отметить, что ранее он неоднократно заявлял о возможности пропуска сезона, поэтому не исключено, что анонс может касаться и других решений.

Илья Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, трёхкратным чемпионом мира (2024, 2025, 2026) и двукратным победителем командного чемпионата мира (2023, 2025).