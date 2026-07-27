Загитова сменила имидж

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова кардинально сменила имидж. Фотографии с обновленным образом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Спортсменка позирует с длинными волосами, которые завиты в кудряшки. При этом ранее у фигуристки было короткое каре.

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Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. 24 июня она рассказала, что завершила обучения в Президентской академии Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. В 2024 году Загитова окончила РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».