Загитова сменила имидж

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова кардинально сменила имидж. Фотографии с обновленным образом она опубликовала в своем Telegram-канале.
Спортсменка позирует с длинными волосами, которые завиты в кудряшки. При этом ранее у фигуристки было короткое каре.
Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.
6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. 24 июня она рассказала, что завершила обучения в Президентской академии Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. В 2024 году Загитова окончила РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».
«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной
Инфантино о ЧМ: «Никаких инцидентов, только счастье. Безопасно на 100%. Иран въехал в США без конфликтов. Говорили о нескольких отказах в визах, но их одобрили миллионам»
Мбаппе обратился к французам после ЧМ: «Вы не разочаровывались в нас даже в самые тяжелые моменты. Эта история написана миллионами рук, а не только 11 игроками на поле»