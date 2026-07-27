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Журналист Губерниев высказался о полноценном возвращении российских фигуристов

Газета.Ruиещё 1

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, раскрыл, стоит ли на сегодняшний день ждать полноценного возвращения российских фигуристов на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев высказался о полноценном возвращении российских фигуристов
© РИА Новости
«Европа очень не хочет, чтобы мы выступали. Нам стоит ждать каких‑то заподлянок. Вопрос в том, где будут проходить соревнования. Пустят ли нас туда? Какой будет реакция соперников из Европы? Да и насколько мы будем в состоянии выступать, — вопрос открытый. Нам еще многое нужно преодолеть. Радоваться преждевременно», — указал он.
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30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

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