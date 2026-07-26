$78.0388.89

Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии от своей дочери

Чемпионат.com

Двукратная олимпийская чемпионка и четырёхкратная победительница чемпионата мира по фигурному катанию в танцах на льду Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии от своей дочери Скайлер Грейс Грищук.

Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии от своей дочери
© РИА Новости

«Не обращайте внимания. Это всё неправда», — приводит слова Грищук Sport24.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Ранее дочь фигуристки заявила в социальной сети, что стала жертвой эмоционального и физического насилии со стороны матери и подала заявление о домашнем насилии в отношении Оксаны Грищук.

Оксана Грищук с середины 1990-х живёт в США. Скайлер родилась 19 августа 2002 года в Калифорнии. Фигуристка воспитывала дочь самостоятельно.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости