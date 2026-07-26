Дочь известной российский фигуристки обвинила ее в домашнем насилии

Дочь олимпийской чемпионки Грищук заявила о домашнем насилии со стороны матери
Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук заявила о домашнем насилии со стороны своей матери. Девушку зовут Скайлер Грейс Грищук.
«Никогда не представляла, что мне придётся поделиться таким сокровенным, ведь я хранила это в тайне так много лет. Но я всё же подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Это было невероятно тяжёлое решение. Если вы сталкивались с проявлениями жестокости в семье или переживали подобные ситуации, я с благодарностью выслушаю вас. Спасибо всем, кто поддерживал меня всё это время», — написала Скайлер на своих страницах в соцсетях.
Скайлер Грейс Грищук 23 года. Она родилась в США.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
«ЧМ и 1-й тур РПЛ показали: 99% единоборств не требуют медицинского вмешательства. Как мы терпели фэйковые забеги врачей и часы потерянного времени?» Журавель о новых правилах
«Динамо» про слухи об интересе «Барсы» к Касересу: «Хуан, надеемся, ты ничего лишнего не подписал на вчерашней автограф-сессии»
Ольмо об ударившем его тренере Аргентины: «Мне не нужны его извинения. Айяла лжет, что это была реакция на слова – я ему ничего не сказал. Нас определяют не ошибки, а смелость признать их»