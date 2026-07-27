Мать фигуриста Янченкова: у меня великий сын

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, рассказала, что не следит специально за обсуждениями сына в соцсетях, а некоторые новости о нём узнаёт даже от болельщиков.

— А вы читаете появляющуюся информацию о Матвее в соцсетях? Понятно, что что-то до вас всё равно долетает, какие-то основные новости. Но есть такое, что специально что-то ищете, читаете?

— Если напишут что-нибудь, я могу комментарии прочитать. И даже поблагодарить людей за тёплые слова. А так особо я никогда ничего не выискиваю. Я вообще как-то ко всему просто отношусь в этом плане. Да, у меня классный сын, великий сын, так сказать. Ну, я особо этим не кичусь, тем более меня и так уже знают многие.

— Ну и вы больше про спорт, наверное, чем про вот эту всю шумиху вне его, да? Потому что вы работаете в нём непосредственно. И вам, наверное, интереснее про него читать, чем какие-то склоки фигурнокатательные, которых сейчас очень много…

— Может быть, и так. Ну и для меня же он сын, а не спортсмен в первую очередь. Поэтому да, какие-то слухи долетают. Как раз те же фанаты, у которых есть мой номер, могут мне написать, спросить: «Света, а это так?» А я такая: «А я даже ничего не знаю». Поэтому даже от фанатов узнаю некоторые известия, не от сына, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.