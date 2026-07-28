Тарасова поддержала Плющенко в ситуации с грантами

Татьяна Тарасова: «Полностью поддерживаю выделение грантов на ледовые шоу. Рада, что Плющенко проводит шоу, в этом большая польза для страны»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в ситуации с грантами на проведение ледовых шоу.
Академия Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева». Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. После новостей об этом Плющенко подвергся критике.
«Плющенко критикуют за гранты от государства? Я приведу простой пример. В свое время был замечательный организатор шоу Том Коллинз. У него катались фигуристы из всех стран мира, лучшие из лучших. Никто никогда не критиковал его за то, что не патриот США. Там просто не принято так высказываться. А у нас Плющенко наоборот ругают за то, что его сын будет выступать за другую страну. Мне это очень не нравится. Я полностью поддерживаю и выделение грантов на проведение ледовых шоу, и их запросы. Нам эти деньги в свое время не давали, а теперь государство готово помогать. Это абсолютно взаимовыгодная история. Я рада, что Женя занимается проведением шоу. В этом есть большая польза для нашей страны», – сказала Тарасова.
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