Тарасова поддержала Плющенко в ситуации с грантами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в ситуации с грантами на проведение ледовых шоу.

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Академия Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева». Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. После новостей об этом Плющенко подвергся критике.