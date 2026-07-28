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Татьяна Тарасова: «Полностью поддерживаю выделение грантов на ледовые шоу. Рада, что Плющенко проводит шоу, в этом большая польза для страны»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в ситуации с грантами на проведение ледовых шоу.

Тарасова поддержала Плющенко в ситуации с грантами
© Sports.ru

Академия Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу «Снежная королева». Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. После новостей об этом Плющенко подвергся критике.

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«Плющенко критикуют за гранты от государства? Я приведу простой пример. В свое время был замечательный организатор шоу Том Коллинз. У него катались фигуристы из всех стран мира, лучшие из лучших. Никто никогда не критиковал его за то, что не патриот США. Там просто не принято так высказываться. А у нас Плющенко наоборот ругают за то, что его сын будет выступать за другую страну. Мне это очень не нравится. Я полностью поддерживаю и выделение грантов на проведение ледовых шоу, и их запросы. Нам эти деньги в свое время не давали, а теперь государство готово помогать. Это абсолютно взаимовыгодная история. Я рада, что Женя занимается проведением шоу. В этом есть большая польза для нашей страны», – сказала Тарасова.
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