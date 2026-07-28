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Тарасова о словах Ригини про Загитову: «Я в недоумении от этого высказывания. Алина – очень способный человек, интересная девочка»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласилась с высказыванием хореографа Ивана Ригини о тренерских способностях Алины Загитовой.

Тарасова отреагировала на слова хореографа Ригини про Загитову
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Ранее Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году готовится к открытию Центр фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.

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– Я вообще в недоумении от высказывания Ивана Ригини. Он забыл, кто такая Алина.

– Думаете, что у Алины есть опыт, чтобы многому научить юных фигуристов?

– Да. Алина очень способный человек и очень интересная девочка, – сказала Тарасова.

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