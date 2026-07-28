Тарасова отреагировала на слова хореографа Ригини про Загитову

Тарасова о словах Ригини про Загитову: «Я в недоумении от этого высказывания. Алина – очень способный человек, интересная девочка»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласилась с высказыванием хореографа Ивана Ригини о тренерских способностях Алины Загитовой.
Ранее Ригини усомнился, что Загитова сможет чему-нибудь научить фигуристов. В этом году готовится к открытию Центр фигурного катания в Казани, который будет носить имя олимпийской чемпионки.
– Я вообще в недоумении от высказывания Ивана Ригини. Он забыл, кто такая Алина.
– Думаете, что у Алины есть опыт, чтобы многому научить юных фигуристов?
– Да. Алина очень способный человек и очень интересная девочка, – сказала Тарасова.
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