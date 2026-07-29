Петренко: на Олимпиаде Петросян не хватило уверенности

Петренко о Петросян: «На Олимпиаде ей не хватило уверенности. Пожелаю ей этого – действительная талантливая девочка»
Олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко оценил выступление российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.
– За чемпионатом России следите?
– Да. Петр Гуменник очень понравился – достойно выступил на Олимпиаде. Его надежность и стабильность мне очень импонируют. Сделал шаг вперед, появилась уверенность. Но у него сильные соперники: Семененко, Дикиджи, которые его подталкивают и не дают почивать на лаврах.
– У Аделии Петросян заметен прогресс?
– На Олимпиаде ей не хватило уверенности. Пожелаю ей этого – действительная талантливая девочка.
– После произвольной программы она призналась, что ей стыдно за свое выступление.
– Стыдиться нечего. У нее очень маленький опыт выступлений на международных соревнованиях. На тот момент она сделала все, что могла. Войти в топ-6 – хорошее достижение.
– Изначально были завышенные ожидания?
– Все привыкли, что россияне всегда на первых местах. Но произошла смена поколений. Ушли сильнейшие, и на нее легла ответственность, к которой она не была готова. Есть такие спортсмены – «самоеды», которые сами себя съедают. У нее все впереди, не надо посыпать голову пеплом.
– Гуменника действительно засудили?
– Ему не хватило одного прыжка. Последний каскад нужно было делать 3-3, а он сделал 3-2. Это лишило его бронзы, – сказал Петренко.
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