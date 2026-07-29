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Тарасова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Сплетни это все»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что двукратную олимпийскую чемпионку в танцах на льду Оксану Грищук обвинили в домашнем насилии.

Тарасова отреагировала на обвинения Грищук в домашнем насилии
© РИА Новости

23-летняя дочь Оксаны Скайлер Грейс Грищук написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение».

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«Сплетни это все», – сказала Тарасова.
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