Тарасова отреагировала на обвинения Грищук в домашнем насилии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что двукратную олимпийскую чемпионку в танцах на льду Оксану Грищук обвинили в домашнем насилии.

23-летняя дочь Оксаны Скайлер Грейс Грищук написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение».